Rom (AFP) Die Ergebnisse der Untersuchung der sogenannten Vatileaks-Affäre im Vatikan sollen bis Ende Juli vorliegen. Der Bericht werde dann an Papst Benedikt XVI. übergeben, erklärte ein Vatikansprecher am Dienstag. Der Bericht des aus Kardinälen bestehenden Ermittlungskomitees soll demnach vertraulich bleiben. In den vergangenen Monaten waren immer wieder interne Dokumente aus dem Vatikan an italienische Medien weitergegeben worden, in denen es unter anderem um Korruption, Geldwäsche und Kindesmissbrauch ging.

