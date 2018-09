Teheran (dpa) - Der Iran hat bei einem militärischen Manöver in der Wüste Loot einige Raketen getestet. Die Revolutionsgarden hätten erfolgreich mehrere Raketentypen im Südosten des Landes gezündet, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Im Laufe des Manövers will das iranische Militär nach eigenen Angaben alle ihm zur Verfügung stehenden Raketentypen testen, also Kurz-, Mittel- und Langstreckenraketen. Der Iran verfügt über Flugkörper, die angeblich 2000 Kilometer weit bis nach Israel fliegen können.

