Offenbach (dpa) - Heute zeigt sich in der südöstlichen Hälfte Deutschlands vielfach stärkere Bewölkung, und es regnet zeitweise. Nachmittags und abends sind besonders in Bayern und Sachsen auch kräftige Gewitter möglich, meldet der Deutsche Wetterdienst.

In der Nordwesthälfte ist es meist heiter bis wolkig und trocken. Die Temperaturen steigen meist auf 22 bis 26 Grad, etwas kühler bleibt es an der See und in höheren Berglagen mit Werten um 20 Grad. Von Gewitterböen abgesehen bleibt es meist schwachwindig.

In der Nacht zum Mittwoch klart es gebietsweise auf, im Südosten sind noch einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Tiefsttemperaturen liegen je nach Bewölkung zwischen 16 und 11 Grad.