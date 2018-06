Bukarest (SID) - Die deutschen Basketballerinnen haben einen wichtigen Sieg in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2013 eingefahren. Das Team von Bundestrainer Andreas Wagner gewann am Mittwochabend 75:64 (37:30) beim direkten Konkurrenten Rumänien. Mit acht Punkten aus fünf Spielen liegt die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Gruppe D auf Rang drei hinter Spanien und Schweden (beide 9). Nur die zwei besten Teams jeder Fünfergruppe qualifizieren sich für die EM in Frankreich (15. bis 30. Juni 2013).