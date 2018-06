Wiesbaden (dpa) - In Deutschland bekommen immer mehr Ausländer einen deutschen Pass. Die Zahl der Einbürgerungen liegt aber im Vergleich zu früheren Jahren nach wie vor auf niedrigem Niveau. Wie das Statistische Bundesamt berichtete, wurden im vergangenen Jahr knapp 106 900 Ausländer eingebürgert. Das waren 5300 mehr als im Jahr zuvor. Eingebürgerte Ausländer waren im Schnitt 30 Jahre alt und lebten seit fast 16 Jahren in Deutschland. Am häufigsten erhielten auch im vergangenen Jahr Menschen aus der Türkei einen deutschen Pass.

