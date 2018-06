Hongkong (AFP) Mit fast zwei Kilogramm Kokain in einer Spezial-Unterhose sowie seinen Schuhen ist ein mutmaßlicher Drogenschmuggler am Flughafen von Hongkong gefasst worden. Der 63-Jährige sei aus dem brasilianischen São Paulo kommend am Dienstag festgenommen worden, teilten die Zollbehörden am Mittwoch mit. Die Drogen waren demnach schätzungsweise 2,2 Millionen Hongkong-Dollar wert (rund 225.000 Euro).

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.