Wiesbaden (AFP) Aus kontrollierter Zucht etwa in Teichen sind in Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt 39.000 Tonnen Fisch und andere Wasserlebewesen geliefert worden. Die Züchtung erfolgte in insgesamt 4800 solcher sogenannter Aquakultur-Betriebe, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.