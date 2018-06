Brüssel (AFP) Belgien will einen seiner ältesten Atommeiler zehn Jahre länger laufen lassen als geplant. Der Reaktor Tihange 1 rund 70 Kilometer von Aachen entfernt soll statt 2015 nun erst 2025 vom Netz gehen, wie die belgische Regierung unter Elio Di Rupo am Mittwoch in Brüssel erklärte. Die Laufzeitverlängerung solle "verhindern, dass 500.000 bis eine Million Menschen während bestimmter Augenblicke im Winter plötzlich im Dunkeln sitzen", hieß es in der Erklärung des Büros von Di Rupo.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.