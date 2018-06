Berlin (AFP) Ledige Väter sollen künftig mehr Rechte bekommen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch in Berlin einen entsprechenden Gesetzentwurf, wie aus Regierungskreisen verlautete. Demnach sollen unverheiratete Väter das Sorgerecht für ihre Kinder künftig auch gegen den Willen der Mütter erhalten können. In einem beschleunigten Verfahren soll ein gemeinsames Sorgerecht ermöglicht werden, wenn dies nicht dem Kindeswohl widerspricht.

