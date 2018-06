München (AFP) Der frühere FC-Bayern-Profi Breno ist wegen schwerer Brandstiftung zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Trotz einer starken Alkoholisierung des 22-Jährigen zur Tatzeit sah das Landgericht München I am Mittwoch keine ausreichend mildernden Umstände für eine Bewährungsstrafe. Das Gericht ordnete an, Breno umgehend wieder festzunehmen. Ihm sollte noch am Mittwoch wieder der Haftbefehl eröffnet werden. Die Verteidigung hatte als Höchststrafe eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren gefordert, die Staatsanwaltschaft hingegen fünfeinhalb Jahre Haft.

