Brüssel (AFP) Die EU-Kommission will nach dem Aus für das umstrittene Urheberrechtsabkommen ACTA in Europa das Thema nicht zur Seite legen. Das Problem des Schutzes geistigen Eigentums "verschwindet nicht", erklärte Handelskommissar Karel De Gucht am Mittwoch nach dem Nein des Europaparlaments zum Abkommen. Abwarten will die Kommission die weitere politische Diskussion sowie ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) zu ACTA. "Wir werden dann mit unseren internationalen Partnern besprechen, wie wir bei dem Thema weitermachen", erklärte De Gucht.

