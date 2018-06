Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat das umstrittene Urheberrechtsabkommen ACTA abgelehnt. Wie erwartet stimmte eine breite Mehrheit der Abgeordneten am Mittwoch in Straßburg gegen den Vertrag, den die EU-Kommission mit den USA und neun anderen Ländern ausgehandelt hatte. In der EU ist das Abkommen damit vom Tisch, weil es ohne Zustimmung des Europaparlaments nicht in Kraft treten kann.

