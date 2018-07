Karlsruhe (AFP) In Karlsruhe hat ein Mann bei einer Zwangsräumung mehrere Geiseln in seine Gewalt genommen. Seit Mittwochmorgen verschanze sich der schwer bewaffnete Täter mit etwa drei bis vier Personen in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Nordstadt, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Vermutlich handele es sich bei den Geiseln um den Gerichtsvollzieher, den neuen Wohnungseigentümer, den Hausmeister sowie einen Mitarbeiter eines Schlüsseldienstes.

