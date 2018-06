Berlin (AFP) Trotz Fachkräftemangel verbessern Deutschlands Unternehmen einer Studie zufolge kaum die Situation älterer Beschäftigter. Zwar bewerte mehr als die Hälfte der Unternehmen die zunehmende Alterung der Gesellschaft und den Bevölkerungsschwund als wichtiges oder sehr wichtiges Krisenthema, heißt es in einer am Mittwoch in Berlin veröffentlichten Untersuchung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Jedoch hätten sich 2008 nur 17 Prozent der Firmen mit entsprechenden Programmen gezielt um die Situation und Weiterentwicklung älterer Beschäftigter gekümmert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.