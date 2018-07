Hamburg (AFP) Gut ein Jahr vor der Landtagswahl in Bayern steckt die CSU weiter im Stimmungstief. Nach einer am Mittwoch veröffentlichten Umfrage für das Hamburger Magazin "Stern" kommt die Partei derzeit nur auf 43 Prozent und ist damit noch immer weit von der 50-Prozent-Marke entfernt. Damit würde die CSU nicht über das Ergebnis der Wahl im Jahr 2008 hinauskommen, als sie nur 43,4 Prozent erreichte. Die FDP, die derzeit mit der CSU in Bayern regiert, würde mit nur zwei Prozent sogar aus dem Landtag fliegen.

