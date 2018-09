Wiesbaden (AFP) Die Zahl der Einbürgerungen ist im vergangenen Jahr erneut gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts erwarben 2011 knapp 106.900 Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft - das entsprach einer Steigerung um 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit habe sich der leicht ansteigende Trend der vergangenen vier Jahre fortgesetzt, teilte die Behörde am Mittwoch in Wiesbaden mit. Das theoretisch erreichbare "Einbürgerungspotenzial" wurde demnach aber auch 2011 kaum ausgeschöpft. Nur 2,3 Prozent der Ausländer, die seit mindestens zehn Jahren in Deutschland lebten, taten diesen Schritt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.