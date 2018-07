Paris (AFP) Nach ihrer Niederlage bei den französischen Präsidentschafts- und Parlamentswahlen besetzt die konservative UMP im November die Parteispitze neu. Die Parteimitglieder sollten in zwei Wahlgängen am 18. und 25. November abstimmen, hieß es am Mittwoch aus UMP-Kreisen. Bereits jetzt zeichnet sich ein Zweikampf um den Parteivorsitz zwischen dem derzeitigen UMP-Generalsekretär Jean-François Copé und dem früheren Regierungschef François Fillon ab.

