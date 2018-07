Barcelona (SID) - Gerade erst hat Mittelfeldstar Andrés Iniesta mit Spanien bei der Fußball-EM das historische Titel-Triple perfekt gemacht, doch eine ungleich größere Herausforderung sieht der 28-Jährige in seiner Hochzeit am kommenden Wochenende. "Ich bin sicher, dass ich nervös sein werde, sehr viel mehr als auf dem Fußballfeld", sagte der Profi des FC Barcelona am Mittwoch: "Es wird ein besonderer und anderer Tag."

Iniesta war nach dem gewonnenen EM-Finale gegen Italien (4:0) zum besten Spieler des Turniers gewählt worden. Am Sonntag heiratet er seine Freundin Anna Ortiz, die Mutter seiner Tochter Valeria.