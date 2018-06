Karlsruhe (dpa) - Bei einer Geiselnahme in Karlsruhe hat es mehrere Tote gegeben. Die Polizei sprach zunächst von «vier leblosen Personen». Die Polizei habe die Wohnung des Geiselnehmers gestürmt, als sie Brandgeruch wahrnahm. Zu der Geiselnahme war es bei einer geplanten Zwangsräumung in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Nordstadt gekommen. Beim Täter, der in der Dachgeschosswohnung lebt, soll es sich um den Lebensgefährten der Wohnungseigentümerin handeln. Er sei Jäger und besitze mehrere Waffen, hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.