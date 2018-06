Dingolfing (dpa) - Im niederbayerischen Dingolfing sind zwei Menschen bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Ein Ultraleichtflugzeug schlug kurz nach dem Start in einem Feld auf und verbrannte. In dem Wrack befanden sich ein Mann und eine Frau. Die genaue Identität der Toten ist noch unklar. Untersucht wird auch noch die Ursache des Unglücks. Die Sportmaschine war etwa um 17.45 Uhr gestartet und hinter der Startbahn nur etwa 200 Meter in der Luft, dann stürzte das Flugzeug aus etwa 50 Metern ab.

