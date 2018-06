Berlin (dpa) - In Berlin hat das große Schaulaufen bei der Fashion Week begonnen. Als erstes stellte Escada Sport im Zelt an der Siegessäule die Kollektion für Frühjahr/Sommer 2013 vor: luftige Leinenhosen, Streifenbikinis, wallende Kleider und Jumpsuits. In der ersten Reihe saßen Rockstar Bryan Adams und Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit. US-Designer Marc Jacobs wurde als Schirmherr eines Nachwuchswettbewerbs erwartet. Bis zum Wochenende stehen bei der Fashion Week mehr als 50 Shows auf dem Programm.

