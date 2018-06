London (dpa) - Mercedes will spätestens in der Sommerpause Klarheit über die Formel-1-Zukunft von Michael Schumacher haben.

«In den nächsten sechs Wochen müssen wir darüber nachdenken, was wir im kommenden Jahr machen wollen. Wenn diese Entscheidung gefallen ist, wissen wir, ob wir uns umschauen müssen oder die Fahrer behalten, die wir haben», sagte Teamchef Ross Brawn bei einem Fanforum im englischen Grove.

Schumachers Dreijahresvertrag läuft am Saisonende aus. Zuletzt hatte der 43-Jährige noch um weitere Bedenkzeit gebeten, ob er seine Karriere weiter verlängern will. Brawn aber will nicht mehr lange warten. «Wir werden im Sommer eine Entscheidung treffen», sagte der Brite. Ein Entschluss müsse «bald» fallen, fügte Brawn hinzu.