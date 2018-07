Wien (AFP) Bei einem weltweiten Einsatz gegen Internet-Pädophilie haben Polizeibehörden in 141 Ländern Hunderte von Verdächtigen ermittelt. Allein in Österreich wurden 272 mutmaßliche Pädophile identifiziert, die über das Internet Bilder und Videos vom sexuellen Missbrauch von Kindern verbreiteten, wie das Bundeskriminalamt in Wien am Mittwoch mitteilte.

