Rouen (SID) - Die zahlreichen Stürze auf der 3. Etappe am Dienstag haben einen weiteren Fahrer bei der 99. Tour de France zur Aufgabe gezwungen. Der 34-jährige Niederländer Maarten Tjallingii war rund 60 Kilometer vor dem Ziel in Rouen gestürzt und hatte sich dabei an der Hüfte verletzt. Der Rabobank-Profi war nach dem Rennen in ein Krankenhaus im niederländischen Amersfoort gebracht worden und sollte dort operiert werden.

Zuvor hatten bereits der Weißrusse Konstantin Siwzow (Sky) und José Joaquín Rojas aus Spanien (Movistar) die Frankreich-Rundfahrt nach Stürzen aufgeben müssen. Das Peloton besteht damit noch aus 195 Fahrern.