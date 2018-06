Bukarest (AFP) Die Regierungskoalition in Rumänien hat ein Verfahren zur Amtsenthebung von Staatschef Traian Basescu eingeleitet. Wie der neue Präsident des Abgeordnetenhauses, Valeriu Zgonea, am Mittwoch sagte, soll das Parlament bei einer Sondersitzung am Donnerstag und Freitag über den Antrag auf eine Suspendierung des konservativen Präsidenten beraten. Am Dienstag hatte die Koalition bereits überraschend die Präsidenten beider Parlamentskammern abgesetzt. Daraufhin forderte Basescu die Koalition in einer Fernsehansprache auf, "umgehend ihre Angriffe gegen die Institutionen des Staates" einzustellen.

