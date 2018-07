Bogotá (dpa) - In der Karibik sind 16 Menschen von einer Segeljacht gerettet worden. An Bord des australischen Katamarans befanden sich fünf Australier, drei Deutsche, drei US-Bürger, zwei Norweger, ein Pole, ein Niederländer und ein Panamaer, teilte die kolumbianische Marine mit. Die Jacht «Fritz the Cat» segelte 45 Seemeilen von Cartagena de Indias entfernt, als offenbar ein Schaden im Schiffsrumpf entstand. Auf den Seenotruf reagierte ein Tanker, der alle Insassen der Jacht rettete und unversehrt nach Cartagena brachte, hieß es in einer Mitteilung der Kriegsmarine.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.