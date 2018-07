Genf (AFP) Auf der Suche nach dem Higgs-Boson haben Wissenschaftler ein neues Teilchen entdeckt. Das bisher unbekannte Partikel entspreche offenbar dem sogenannten Gottesteilchen Higgs-Boson, teilte am Mittwoch das europäische Kernforschungszentrum CERN in Genf mit. Es müssten aber noch weitere Daten gesammelt werden. CERN-Wissenschaftler hatten auf der Suche nach dem Higgs-Boson in den vergangenen Monaten eine Reihe von Experimenten mit dem weltgrößten Teilchenbeschleuniger LHC vorgenommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.