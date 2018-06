Köln (SID) - Rekord-Europameister Timo Boll und die deutschen Tischtennis-Herren sind bei den Olympischen Spielen in London (27. Juli bis 12. August) für Einzel- und Mannschafts-Wettbewerb jeweils an Position vier gesetzt. Das Herren-Team rutschte in der Juli-Weltrangliste des Weltverbandes ITTF um zwei Plätze auf Rang vier ab und kann damit bereits im olympischen Halbfinale auf Titelverteidiger China treffen. In der maßgebenden Rangliste musste die Mannschaft des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), die 2008 in Peking Silber gewonnen hatte, die Teams aus Südkorea und Japan an sich vorbeiziehen lassen.

Im Einzelwettbewerb geht der 31 Jahre alte Boll (Düsseldorf) ebenfalls als Nummer vier ins Rennen, obwohl er bei den Japan Open im Juni früh ausgeschieden war. "In London werde ich ein anderer Spieler sein als in Japan", sagte der Weltranglistensiebte. Dimitrij Ovtcharov (Orenburg) wird als Weltranglisten-Zwölfter zwischen Position fünf und acht gesetzt sein. Die DTTB-Frauen gehen an Nummer sechs gesetzt ins Rennen. Die olympischen Tischtenniswettbewerbe beginnen am 28. Juli.