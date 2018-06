Brüssel (SID) - Jamaikas Sprintstars Usain Bolt und Yohan Blake starten nach Olympia beim Diamond League-Meeting am 7. September in Brüssel. Das gab Meeting-Chef Wilfried Meert nach einem Gespräch mit beider Trainer Glen Mills bei Jamaikas Olympia-Trials für London (27. Juli bis 12. August) bekannt. Welche Strecken die beiden laufen, steht noch nicht fest. Zusammen erhalten sie geschätzte 500.000 Dollar (397.000 Euro) Antrittsgeld. Bolt nahm zuletzt meist 300.000, sein Rivale hat den Kurs zuletzt nach oben getrieben.

Blake hatte Dreifach-Olympiasieger Usain Bolt am vergangenen Wochenende bei Jamaikas Olympia-Ausscheidungen über beide Sprintdistanzen jeweils in Jahres-Weltbestzeit besiegt. Über 100 m lag der Weltmeister in 9,75 Sekunden vor dem allerdings schlecht gestarteten Olympiasieger (9,86) über 200 m in 19,80 gegenüber 19,83.

Für das Finale der Serie mit 14 Meetings weltweit im König-Baudouin-Stadion sind bereits 37.000 der 47.000 Tickets verkauft. Der erste Teil des Finals findet eine Woche zuvor in Zürich statt (30. August).