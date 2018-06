Köln (SID) - Kenias 800-m-Star David Rudisha will am Freitag beim Diamond League Meeting in Paris seinen dritten Weltrekord laufen. Der Kenianer hatte seine erste Bestmarke 2009 nach dem verpassten WM-Finale in 1:41,09 Minuten beim Berliner ISTAF erzielt und sie eine Woche später im italienischen Rieti auf 1:41,01 verbessert. Er scheiterte in den beiden vergangenen Jahren zweimal knapp an dieser Marke. 2012 ist er Weltranglisten-Erster in 1:41,74.

Tempomacher in Paris soll bei Rudishas letztem Start vor Olympia in London (27. Juli bis 12. August) Landsmann Sammy Tangui sein. Nach dessen Worten ist ein weiterer Versuch am 30. August in Zürich geplant, wenn das Wetter den Versuch in Paris scheitern lässt.