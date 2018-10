Köln (SID) - Der siebenmalige French-Open-Sieger Rafael Nadal muss knapp drei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in London (27. Juli bis 12. August) wegen einer Sehnenentzündung eine zweiwöchige Sportpause einlegen. Das gab die Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste am Mittwoch bekannt. "Die Ärzte haben mein Knie untersucht und eine Entzündung festgestellt, die in den kommenden 15 Tagen jegliches Training und Spiele unmöglich macht", sagte der 26-jährige Spanier. Die Behandlung habe bereits begonnen, der Olympia-Start des elfmaligen Grand-Slam-Siegers soll nicht in Gefahr sein.

Nadal muss allerdings die Teilnahme an einem Charity-Match gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic aus Serbien absagen, das am 14. Juli im Madrider Bernabeu Stadion geplant war: "Ich muss mich gerade bei den Fans entschuldigen, die bereits ein Ticket für den guten Zweck gekauft haben, aber unglücklicherweise werde ich in Madrid nicht antreten können."

Nadal soll bei der Eröffnungsfeier in London die spanische Flagge ins Stadion tragen. Nach Einzel-Gold in Peking 2008 hofft er bei seiner dritten Olympiateilnahme auf erneutes Edelmetall.