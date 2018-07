Ankara/Moskau (AFP) Syriens Machthaber Baschar al-Assad hat der Türkei die Unterstützung syrischer Oppositioneller und eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Landes vorgeworfen. Die Türkei leiste logistische Hilfe für syrische "Terroristen, die unser Volk getötet haben", sagte Assad in einem Interview mit der türkischen Zeitung "Cumhürijet", dessen zweiter Teil am Mittwoch veröffentlicht wurde. Mit dem Versuch, sich in Syriens Angelegenheiten einzumischen, spiele die Türkei eine aktive Rolle in den "blutigen Aktivitäten" in seinem Land, fügte der syrische Präsident hinzu.

