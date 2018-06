New York (AFP) Vor dem traditionellen Hot-Dog-Wettessen in New York haben sich die Titelverteidiger noch einmal auf eine Waage begeben. Der 28-jährige Joey Chestnut, der am Mittwoch zum sechsten Mal in Folge den Meistergürtel erhalten will, brachte bei der Wiege-Zeremonie am Dienstag 95 Kilogramm auf die Waage. Er hatte im Jahr 2007 mit einem Rekord von 68 Würstchen im Brot erstmals den Thron der Hot-Dog-Esser erklommen. Seit drei Tagen halte er nun schon Diät, um sich auf den diesjährigen Wettbewerb vorzubereiten, sagte er. Gegen ihn treten 14 weitere Männer an.

