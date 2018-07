Vatikanstadt (AFP) Papst Benedikt XVI. hat dem Zweithöchsten in der katholischen Kirchenhierarchie, Kardinalstaatssekretär Tarcisio Bertone, öffentlich sein Vertrauen ausgesprochen. Er habe "mit Bedauern die ungerechte Kritik" zur Kenntnis genommen, die an Bertone geübt worden sei, heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichen Schreiben des katholischen Kirchenoberhaupts. Er wolle dem 77-jährigen Kardinal "einmal mehr mein persönliches Vertrauen aussprechen". Bertone steht im Zentrum der so genannten Vatileaks-Affäre - der Veröffentlichung interner Papiere, in denen es unter anderem um Korruption, Geldwäsche und Kindesmissbrauch ging.

