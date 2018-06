Düsseldorf (dpa) - Der 24-stündige «Blitz-Marathon» ist am Morgen in Nordrhein-Westfalen zu Ende gegangen. Über die Ergebnisse der verstärkten Verkehrskontrollen will das Innenministerium im Laufe des Tages informieren. In einer Zwischenbilanz hatte NRW-Innenminister Ralf Jäger die weitgehend disziplinierte Fahrweise der Autofahrer und damit ihr verantwortungsbewusstes Verhalten im Straßenverkehr gelobt. Beim zweiten landesweiten «Blitz-Marathon» wurde an mehr als 3600 Punkten das Tempo überwacht.

