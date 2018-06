Stuttgart (dpa) - Porsche wird sich nach Ansicht von Betriebsratschef Uwe Hück unter dem Dach von VW in den nächsten Jahren gut entwickeln. Die Vorteile aus dem Gesamtkonzern, ergänzt um die Vorteile durch unsere Eigenständigkeit, seien für Porsche eine großartige Basis für eine erfolgreiche Zukunft, sagte Hück in Stuttgart. Der für alle schwierige Schwebezustand sei beendet. Der Aufsichtsrat der Porsche AG und die Porsche-Betriebsratsgremien bleiben Hück zufolge in ihrer Tätigkeit und in ihrer vollen Verantwortung unberührt.

