Manama (AFP) Ein Gericht in Bahrain hat am Donnerstag entschieden, einen elfjährigen Jungen wegen seiner Beteiligung an einer Protestaktion ein Jahr lang unter Aufsicht zu stellen. Ali Hassan hatte laut Gericht am 14. Mai bei der Errichtung einer Straßenblockade geholfen und so "die öffentliche Sicherheit gefährdet". Der junge Schiit war daraufhin festgenommen und fast einen Monat lang in einer Anstalt für Minderjährige festgehalten worden. Ein Sozialarbeiter soll den Jungen nun zwei Mal im Jahr zu Hause besuchen, teilte die Regierung mit.

