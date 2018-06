Gießen (SID) - Basketball-Bundesligist LTi Giessen 46ers hat Aufbauspieler Achmadschah Zazai für ein weiteres Jahr gebunden und damit den ersten Spieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen.

"Cha Cha spielt mit viel Intensität, viel Leidenschaft und sucht seine Herausforderung hier in Gießen. Er wird in der kommenden Saison mehr Verantwortung übernehmen und die Mannschaft mit führen", sagte der neue Trainer Mathias Fischer. In der abgelaufenen Spielzeit hatte der 25-jährige Zazai 27 Spiele für Gießen absolviert und es im Schnitt auf 3,1 Punkte gebracht.

Die 46ers waren in der vergangenen Spielzeit sportlich abgestiegen, erhielten für die Saison 2012/2013 jedoch eine Wildcard für die höchste deutsche Spielklasse.