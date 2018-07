Los Angeles (USA) (SID) - Steve Nash wird in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga in der kommenden Saison nicht an der Seite von Dirk Nowitzki spielen. Stattdessen wechselt der 38-Jährige zu den Los Angeles Lakers und wird dort mit Kobe Bryant, Pau Gasol und Andrew Bynum um den Titel kämpfen.

Auch Dallas hatte sich um den Point Guard der Phoenix Suns bemüht, Nash hatte bereits von 1998 bis 2004 für die Mavericks gespielt. In Los Angeles soll Nash laut Medienberichten einen Drei-Jahres-Vertrag unterzeichnen, der ihm über 25 Millionen Dollar einbringt. Noch ist der Wechsel nicht offiziell, die NBA erlaubt Vertragsabschlüsse erst ab dem 11. Juli.

In Los Angeles hat Nash die Möglichkeit, in der Nähe seiner drei Kinder zu bleiben, die in Phoenix leben. Dies soll einer der ausschlaggebenden Faktoren für die Entscheidung für die Lakers gewesen sein.

Die Suns erhalten im Gegenzug vier Draft Picks, zwei Erstrundenpicks 2013 und 2015 sowie zwei Zweitrundenpicks 2014 und 2015. Nash selbst hatte Suns-Eigentümer Robert Sarver und Sportdirektor Lon Babby um den Wechsel gebeten.

Dallas musste im Rennen um die dringend benötigte Verstärkung damit bereits den zweiten Rückschlag hinnehmen. Erst am Vortag war die angestrebte Verpflichtung von Deron Williams gescheitert, der seinen Vertrag bei den Brooklyn Nets verlängerte. Der NBA-Champion von 2011 soll noch an Jeremy Lin von den New York Knicks interessiert sein.