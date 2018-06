Brüssel (AFP) Um mit ihrem als Mörder verurteilten Mann wieder im selben Gefängnis sein zu können, soll eine Frau in Belgien auf ein Kind eingestochen haben. Der Prozess gegen die 51-Jährige wegen versuchten Mordes begann laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Belga am Donnerstag in Lüttich. Unklar blieb, ob die Angeklagte bei einem Schuldspruch in das gleiche Gefängnis wie ihr Mann käme.

