Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat grünes Licht für die Schaffung sogenannter Projektbonds gegeben, mit denen Privatinvestoren für die Finanzierung großer Infrastrukturprojekten angelockt werden sollen. Die Abgeordneten verabschiedeten am Donnerstag eine EU-Verordnung für eine Testphase der gemeinsamen Anleihen. Sie segneten damit einen Kompromiss ab, den das Parlament zuvor mit dem Rat ausgehandelt hatte. Damit kann die Verordnung nun in Kürze in Kraft treten.

