Berlin (AFP) In Deutschland bestehen zwischen den Kommunen dramatische Unterschiede beim Anteil der Schulabgänger ohne einen Hauptschulabschluss. Während in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern mehr als jeder vierte Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlässt, ist es im bayerischen Forchheim nur jeder 40. Jugendliche, wie aus der am Donnerstag vom Deutschen Caritas-Verband in Berlin vorgestellten Studie "Bildungschancen vor Ort" hervorgeht. Insgesamt verließen demnach bundesweit im Jahr 2009 mehr als sieben Prozent der Jugendlichen die Schule ohne Abschluss.

