Moskau (AFP) Deutschland hat nach den Worten des russischen Außenministers Sergej Lawrow die Führung in Moskau darum ersucht, dem syrischen Staatschef Baschar al-Assad politisches Asyl zu gewähren. Ein entsprechender Vorschlag sei bei dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Staatschef Wladimir Putin am 1. Juni in Berlin von deutscher Seite gemacht worden, sagte Lawrow am Donnerstag nach einem Treffen mit Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) in Moskau.

