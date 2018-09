Münster (AFP) Der als Leichenplastinator bekannt gewordene Gunther von Hagens hat sich in den Jahren 2002 bis 2004 Professor nennen dürfen, ohne auf die chinesische Herkunft des Titels hinweisen zu müssen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Münster gab am Donnerstag einer Klage von Hagens' gegen das NRW-Wissenschaftsministerium statt, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Das Ministerium hatte von Hagens aufgegeben, den Professorentitel in Deutschland nur mit der Herkunftsbezeichnung "RC" für "Republik China" beziehungsweise "VRC" für "Volksrepublik China" zu führen. (Az.: 19 A 3006/06)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.