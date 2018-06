Berlin (AFP) In Deutschland existiert einer IG-Metall-Studie zufolge eine wachsende soziale Spaltung zwischen jungen und älteren Beschäftigten. Laut der am Donnerstag in Berlin vorgestellten repräsentativen Umfrage stieg der Anteil der in prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeitenden Unter-35-Jährigen von 28 Prozent im Jahr 2009 auf 32 Prozent in diesem Jahr. Prekäre Beschäftigungen sind etwa Niedriglohnjobs oder Stellen mit Zeitverträgen. In der Gruppe der Über-35-Jährigen nahm der Anteil der prekär Beschäftigten hingegen im selben Zeitraum von 16 Prozent auf elf Prozent ab. Das bedeutet, dass fast jeder dritte Junge unter prekären Bedingungen arbeitet, aber nur jeder neunte ältere Beschäftigte.

