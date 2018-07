Frankfurt/Main (AFP) Die Europäische Zentralbank (EZB) hat den Leitzins für die Euro-Zone auf ein neues Allzeit-Tief gesenkt. Der Zinssatz, zu dem sich Banken und Sparkassen bei der Zentralbank mit Geld versorgen können, wird um 0,25 Prozentpunkte auf 0,75 Prozent herabgesetzt, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt am Main mitteilte. Zahlreiche Finanzexperten hatten angesichts der lahmenden Konjunktur in der Euro-Zone mit einem solchen Schritt gerechnet.

