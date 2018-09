Berlin (dpa) - Nach den Ermittlungspannen im Fall der Neonazi-Mordserie hat Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU) laut einem Bericht von Bild.de einen Sonderermittler eingesetzt.

Hans-Georg Engelke, Unterabteilungsleiter Verfassungsschutz in der Abteilung III Öffentliche Sicherheit des Innenministeriums, sei am Mittwoch von Friedrich ernannt worden. Er solle aufklären, wie genau es beim Verfassungsschutz zur Vernichtung wichtiger Dokumente kommen konnte. Aus diesem Grund werde Engelke Mitte kommender Woche in der Kölner Zentrale des Verfassungsschutzes seine Arbeit aufnehmen, hieß es.