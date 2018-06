Berlin (dpa) - Der NSU-Untersuchungsausschuss untersucht seit dem Vormittag die Rolle des Bundesverfassungsschutzes. In einem von der Öffentlichkeit abgeschirmten Bereich des Bundestags stand zunächst die Befragung eines Referatsleiters auf dem Programm. Er ist dafür verantwortlich, dass nach Auffliegen der Neonazi-Terrorzelle NSU Akten zu V-Leuten des Verfassungsschutzes in der Thüringer Neonazi-Szene vernichtet wurden. Der scheidende Amtspräsident Heinz Fromm soll am Nachmittag aussagen. Er hatte nach Bekanntwerden der Aktenvernichtung um vorzeitigen Ruhestand gebeten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.