Hamburg (SID) - Handball-Bundesligist Hamburger SV hat einen neuen Präsidenten. Der Unternehmer Matthias Rudolph wurde am Mittwoch vom Aufsichtsrat einstimmig für drei Jahre ins Amt bestellt. Der 54-Jährige tritt damit die Nachfolge von Martin Schwalb an, der zuvor seinen Rücktritt als Vereinspräsident erklärt hatte, um in der kommenden Saison wieder den Trainerposten der Bundesliga-Mannschaft zu übernehmen.

"Der HSV Handball liegt mir schon lange sehr am Herzen. Ich freue mich darauf, mich in meinem neuen Amt nun noch stärker einbringen zu können, und tatkräftig an einer erfolgreichen Zukunft des HSV Handball mitzuarbeiten", sagte Rudolph, der bislang Mitglied des Aufsichtsrates im Verein war.