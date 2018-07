Moskau (dpa) - Russland hat Vorschläge aus dem Westen als «Witz» zurückgewiesen, dem syrischen Präsidenten Baschar al-Assad Asyl in Moskau zu gewähren. Es sei sinnlos, über Assads Schicksal zu diskutieren, bevor nicht die Syrer miteinander verhandelten.

Das sagte Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem deutschen Amtskollegen Guido Westerwelle in Moskau. «Wir wollen gemeinsam eine politische Lösung», sagte Westerwelle. Allerdings machte er deutlich, dass die Positionen auf dem Weg dorthin noch auseinandergehen. Die Vereinten Nationen hätten die Hauptaufgabe, die Gewalt zu beenden.

Unterdessen soll sich ein Kommandeur aus dem inneren Zirkel um Assad angeblich abgesetzt haben. Der Nachrichtensender Al-Arabija meldete am Donnerstag, Brigadegeneral Manaf Tlass sei desertiert und in die Türkei geflohen. Hauptmann Amar al-Wawi von der Freien Syrischen Armee (FSA) in der türkischen Grenzprovinz Hatay bestätigte dies jedoch nicht. Er sagte: «Manaf Tlass steht für die FSA auf der Liste der gesuchten Verbrecher.» Deshalb halte sich der Kommandeur vielleicht nicht mehr in seinem Haus auf. Manaf Tlass ist der Sohn des früheren Verteidigungsministers Mustafa Tlass.